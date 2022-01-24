Евро превысил 89 рублей, доллар — 79

Курсы доллара и евро выросли в ходе валютных торгов на Московской бирже. Так, европейская валюта достигла 89,33 рубля, американская — 79 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Напомним, 14 января текущего года курс евро на Московской бирже вырос до 88,02 рубля. На тот момент в последний раз валюта поднималась до такого значения 20 июля 2021 года. При этом 19 января доллар и евро упали более чем на рубль.