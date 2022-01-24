Евро превысил 89 рублей, доллар — 79
При этом ещё 19 января обе валюты упали более чем на рубль.
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Курсы доллара и евро выросли в ходе валютных торгов на Московской бирже. Так, европейская валюта достигла 89,33 рубля, американская — 79 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.
По данным на 14:00, доллар находится на уровне 78,8 рубля, евро — 89,3.
Напомним, 14 января текущего года курс евро на Московской бирже вырос до 88,02 рубля. На тот момент в последний раз валюта поднималась до такого значения 20 июля 2021 года. При этом 19 января доллар и евро упали более чем на рубль.
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