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Евро превысил 89 рублей, доллар — 79

При этом ещё 19 января обе валюты упали более чем на рубль.

24 января, 11:20

Фото © Pixabay

Курсы доллара и евро выросли в ходе валютных торгов на Московской бирже. Так, европейская валюта достигла 89,33 рубля, американская — 79 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По данным на 14:00, доллар находится на уровне 78,8 рубля, евро — 89,3.

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Напомним, 14 января текущего года курс евро на Московской бирже вырос до 88,02 рубля. На тот момент в последний раз валюта поднималась до такого значения 20 июля 2021 года. При этом 19 января доллар и евро упали более чем на рубль.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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