Суд Лондона разрешил Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США

Высокий суд Лондона одобрил прошение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа об обжаловании ранее вынесенного решения по делу о его экстрадиции в США в Верховном суде Великобритании. Об этом говорится в опубликованном постановлении судебного органа, также запись появилась в аккаунте в твиттере организации.

"Просьба Джулиана Ассанжа из Wikileaks была удовлетворена. Ему нужно будет подать заявление непосредственно в Верховный суд, который сам определит, состоится ли апелляция", — говорится в сообщении.

В WikiLeaks вынесенное решение назвали победой. При этом на время рассмотрения апелляции Ассанж пробудет в лондонской тюрьме Белмарш, где находится с апреля 2019 года.

Ранее Лайф сообщал, что лондонский суд разрешил экстрадицию Ассанжа в США. В случае выдачи Штатам основателю WikiLeaks грозит тюремное заключение сроком до 175 лет. Вашингтон пытался добиться его выдачи с момента задержания в 2019 году. Однако Ассанж решил обжаловать решение.