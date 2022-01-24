Суд Лондона разрешил Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США
В случае выдачи Штатам арестанту грозит тюремное заключение сроком до 175 лет. Вашингтон пытается добиться его экстрадиции с момента задержания в 2019 году.
Джулиан Ассанж. Фото © Getty Images / Victoria Jones / PA Images
Высокий суд Лондона одобрил прошение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа об обжаловании ранее вынесенного решения по делу о его экстрадиции в США в Верховном суде Великобритании. Об этом говорится в опубликованном постановлении судебного органа, также запись появилась в аккаунте в твиттере организации.
"Просьба Джулиана Ассанжа из Wikileaks была удовлетворена. Ему нужно будет подать заявление непосредственно в Верховный суд, который сам определит, состоится ли апелляция", — говорится в сообщении.
В WikiLeaks вынесенное решение назвали победой. При этом на время рассмотрения апелляции Ассанж пробудет в лондонской тюрьме Белмарш, где находится с апреля 2019 года.
Ранее Лайф сообщал, что лондонский суд разрешил экстрадицию Ассанжа в США. В случае выдачи Штатам основателю WikiLeaks грозит тюремное заключение сроком до 175 лет. Вашингтон пытался добиться его выдачи с момента задержания в 2019 году. Однако Ассанж решил обжаловать решение.
Напомним, слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США проходили в Лондоне с начала сентября прошлого года. В 2010 году после множества публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке, об условиях содержания людей в американской тюрьме Гуантанамо, основатель WikiLeaks бежал в Швецию, где планировал получить защиту, однако вскоре был обвинён в преступлениях на сексуальной почве. Затем Ассанж долгое время прятался в Посольстве Эквадора в Великобритании. После того как журналиста лишили убежища, его арестовала британская полиция.
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