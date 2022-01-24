Депутат Шхагошев увидел посыл для Киева в усилении присутствия НАТО в Восточной Европе

Военное усиление НАТО в Восточной Европе является попыткой подтолкнуть Украину к наступлению в Донбассе, считает член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. По его мнению, у стран Запада просто "духу не хватит" прямо вмешиваться в ситуацию.