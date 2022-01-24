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Депутат Шхагошев увидел посыл для Киева в усилении присутствия НАТО в Восточной Европе

По его словам, страны альянса не рискнут воевать, но ситуацию в регионе будут продолжать нагнетать.

24 января, 11:40

Фото © Getty Images / Barcroft Media / MARKIIAN LYSEIKO

Военное усиление НАТО в Восточной Европе является попыткой подтолкнуть Украину к наступлению в Донбассе, считает член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. По его мнению, у стран Запада просто "духу не хватит" прямо вмешиваться в ситуацию.

"Действия НАТО — это в классическом варианте называется "нагнетание ситуации", — отметил парламентарий в беседе с RT и подчеркнул, что США всячески поощряют националистические стремления украинских властей.

НАТО объявило об усилении присутствия в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины

НАТО объявило об усилении присутствия в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины

Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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