Депутат Шхагошев увидел посыл для Киева в усилении присутствия НАТО в Восточной Европе
По его словам, страны альянса не рискнут воевать, но ситуацию в регионе будут продолжать нагнетать.
Военное усиление НАТО в Восточной Европе является попыткой подтолкнуть Украину к наступлению в Донбассе, считает член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. По его мнению, у стран Запада просто "духу не хватит" прямо вмешиваться в ситуацию.
"Действия НАТО — это в классическом варианте называется "нагнетание ситуации", — отметил парламентарий в беседе с RT и подчеркнул, что США всячески поощряют националистические стремления украинских властей.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
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