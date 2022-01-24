Песков связал ситуацию на российской бирже с "глубоким пессимизмом" на мировых рынках
В Кремле отметили, что на экономику влияют "провокационные и истеричные" действия Запада на политической арене. Однако за периодами падения всегда приходят периоды роста, считает Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Ситуация на российской бирже связана с общим пессимизмом на мировых рынках в свете политической обстановки, но за такими периодами падения всегда приходят периоды роста. Об этом в беседе с журналистами в понедельник сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Все международные рынки не могут не реагировать на подобную атмосферу в мире, и все рынки сейчас находятся, скажем так, на стадии глубокого пессимизма", — сказал представитель Кремля.
Он отметил, что такая напряжённость на международных рынках "в меньшей степени влияет на россиян".
"Причём чем раньше наши оппоненты прекратят провокационные и истеричные действия, тем раньше произойдёт снижение пессимистического настроя", — указал Песков.
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