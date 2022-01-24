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Песков связал ситуацию на российской бирже с "глубоким пессимизмом" на мировых рынках

В Кремле отметили, что на экономику влияют "провокационные и истеричные" действия Запада на политической арене. Однако за периодами падения всегда приходят периоды роста, считает Песков.

24 января, 11:45

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Ситуация на российской бирже связана с общим пессимизмом на мировых рынках в свете политической обстановки, но за такими периодами падения всегда приходят периоды роста. Об этом в беседе с журналистами в понедельник сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Все международные рынки не могут не реагировать на подобную атмосферу в мире, и все рынки сейчас находятся, скажем так, на стадии глубокого пессимизма", — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что такая напряжённость на международных рынках "в меньшей степени влияет на россиян".

"Причём чем раньше наши оппоненты прекратят провокационные и истеричные действия, тем раньше произойдёт снижение пессимистического настроя", — указал Песков.

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Ранее Лайф сообщал, что курсы доллара и евро выросли в ходе валютных торгов на Московской бирже. Так, европейская валюта достигла 89,33 рубля, американская — 79 рублей.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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