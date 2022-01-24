В феврале на рынках ожидается отток капиталов: Откуда пора забирать сбережения и как избежать потерь На рынки давят геополитика, коронавирус и рост инфляции. Многие аналитики считают, что в феврале влияние этих факторов усилится. Какие вложения оказались под угрозой и как спасти деньги? 23 января, 21:40 Фото © Shutterstock

Какая обстановка сложилась на рынках к концу января

Дальнейшее развитие ситуации на российском фондовом рынке целиком зависит от внешних факторов и геополитики. Об этом сообщил инвестиционный стратег инвестиционной компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

— Если отбросить риск санкционных угроз, то текущая оценка нашего рынка выглядит уже явно заниженной. И поэтому с высокой долей уверенности можно прогнозировать, что при получении заметных позитивных сигналов со стороны геополитики навёрстывать упущенное отечественные активы начнут быстро. Возможно, даже какое-то время игнорируя общерыночный настрой, — считает Александр Бахтин.

Вероятнее всего, в феврале ситуация кардинально в лучшую сторону не изменится. Несмотря на то что ВОЗ призывает страны снимать ограничения по коронавирусу (по крайней мере, в отношении трансграничных перемещений граждан), заболеваемость растёт и устанавливает новые рекорды. Также нет предпосылок к снижению инфляционных проявлений в экономиках развитых стран, где рост цен стал рекордным за последние десятилетия. Это, в свою очередь, требует от регуляторов скорейших решений по ужесточению денежно-кредитной политики. Практически ни у кого нет сомнений, что уже в марте стоит ожидать от ФРС повышения ставки. К этому процессу может присоединиться и ЕЦБ. В результате с развивающихся рынков (в том числе и российского) начнётся отток капиталов, а это окажет сильное давление на рынки ценных бумаг и национальные валюты. Такое мнение высказал частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

— Что касается геополитического давления со стороны США и Европы, то также нет особых сомнений, что этот процесс будет продолжаться по разным поводам. Для новых ограничений российской экономики западные государства могут выбрать любую причину, даже если она расходится с действительностью. Это означает серьёзные риски для финансового и добывающего нефть и газ секторов экономики России, именно к этим направлениям будут применяться новые санкции, — отметил Фёдор Сидоров.

Как защитить сбережения

Александр Бахтин считает, что сейчас самая главная рекомендация для инвесторов — не паниковать и стараться мыслить рационально. Исходить нужно из сроков вложений и из конкретного состава портфеля. К примеру, краткосрочно позиции банков менее уверенны, чем у сырьевых компаний, в пользу которых работают повышенные мировые цены на ресурсы. Однако если рассматривать долгосрочный горизонт, то перспективы и тех и других выйти из просадки в плюс одинаково хороши.

По мнению Фёдора Сидорова, частным инвесторам стоит обратить своё внимание на такие направления, как ретейл, ресурсоснабжающие организации, компании, добывающие металлы. Даже в условиях кризиса люди всё равно будут покупать продукты питания и необходимые товары, оплачивать услуги ЖКХ. А компании добывающего (неэнергетического) сектора будут получать хорошую прибыль за счёт роста цен на свою продукцию, которая требуется в условиях энергоперехода (медь, литий, серебро и редкоземельные металлы, а также золото и драгоценные камни).

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— Легче всего сейчас потерять деньги на вложениях в банковский сектор, нефть, газ и криптовалюты. Они в данной ситуации становятся рисковыми вложениями, — объясняет Фёдор Сидоров.

Если говорить чисто о российском рынке и вынести сейчас за скобки всю геополитику, то с экономических позиций между двух огней оказался весь розничный сектор, да и вообще снижается рентабельность компаний, ориентированных на внутреннее потребление. Такой вывод сделал шеф-аналитик группы компаний TeleTrade Пётр Пушкарёв.

— Какое-то время от связанных с внутренним потреблением биржевых инструментов инвесторам разумнее держаться подальше. Лучше вкладываться в акции экспортных сырьевых компаний, которые подешевели всего лишь на обострении "вечной", но объективно безобидной санкционной повестки. Мировые цены на нефть бьют рекорды и успокаиваться на двузначных котировках явно не собираются. Фьючерсы на металлы снова дорожают. Так что и с акциями сырьевых компаний всё будет в порядке. Хотя скорость подъёма котировок международных углеводородных компаний, на которые политика не влияет, может оказаться выше, чем сроки восстановления рыночной капитализации российских нефтегазовых компаний, — предполагает Пётр Пушкарёв.

Пожалуй, лучшим вложением среди акций на Мосбирже он считает банки, прежде всего крупные государственные. По мнению аналитика, нет также обоснованных причин избегать облигаций Минфина и рублёвых депозитов — это лучшие инструменты для накоплений без рисков с фиксированным процентом.

— Но нужно учитывать не столько реальную напряжённость, сколько напряжённое пока что в целом отношение инвестсообщества к вложениям на российский фондовый рынок из-за геополитики. В этом отношении сейчас самый спокойный вариант для инвестиций, который по прибыли потенциально способен перекрыть и инфляцию, — воспользоваться временной коррекцией цен на ведущие международные технологические компании, включённые в индексы Nasdaq и S&P500. Их можно купить в долларах с дисконтом 5–10%, — считает Пётр Пушкарёв.

Он отметил, что ускорение инфляции — главный страх рынка, сильнее, чем предстоящий подъём ставок Федрезерва. Так что бегство из наличных в активы хорошо монетизированного бизнеса глобальных компаний продолжится, а значит, как минимум в первом полугодии вероятен и новый подъём бирж Уолл-стрит.

— На мировом валютном рынке внимание приковано к ожидаемому циклу роста процентной ставки ФРС. Однако в феврале ужесточение монетарной политики вряд ли начнётся. Рубль может возобновить падение в любое время, хотя потенциально он очень перепродан. Даже в текущих реалиях рубль мог бы быть на 10% дороже и к доллару, и к евро. В течение года при умеренно оптимистичном сценарии доллар США всё-таки вернётся в диапазон 73–74 рубля, — рассказал директор по внешним связям компании BitRiver Андрей Лобода.

По его мнению, на фоне дешевеющего рубля скупать доллары и евро — не самая лучшая идея. Лучше вложиться в подешевевшие акции ведущих голубых фишек России.

— В этом году инвесторов порадует и привлекательная дивидендная история. Многие российские компании уже открыто говорят, что размер дивидендов опередит инфляцию в полтора и даже два раза. Так что не всё так плохо, — считает Андрей Лобода.

Интерес к акциям и недвижимости пока даже выше, чем к золоту. Хотя, как отметил Пётр Пушкарёв, драгметаллы традиционно тоже воспринимают как защиту от инфляции. Если ставить на медь, алюминий и другие металлы, то надёжней покупать не фьючерсы на руду, а сделать это через акции одной из ведущих в мире горнодобывающих компаний.

— Что же касается криптовалют, то на данный момент биткоин ушёл ниже отметки 40 тыс. долларов. Его дальнейшие колебания — практически лотерея с учётом ещё и новостей об инициативе ЦБ запретить обороты криптовалюты и майнинг в России вслед за некоторыми странами. Но, если за биткоин будут давать в моменте 25–30 тыс. долларов, это будет хорошая возможность купить его для тех, кто любит риск. Ниже криптовалюта вряд ли опустится, — убеждён Пётр Пушкарёв.

Авторы Нина Важдаева