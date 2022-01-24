Австралия призвала своих граждан немедленно покинуть Украину

Правительство Австралии в связи с напряжённой ситуацией вокруг Украины рекомендует своим гражданам покинуть территорию страны, а также воздержаться от поездок туда в ближайшее время. Власти предупреждают, что из-за обстановки в этой стране их консульские услуги и возможности для оказания помощи своим гражданам могут быть ограничены. Об этом сообщили в австралийском МИД.