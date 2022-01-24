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Австралия призвала своих граждан немедленно покинуть Украину

Те, кто решит остаться в стране, должны быть готовыми в случае обострения ситуации найти безопасное укрытие, предупредили в правительстве.

24 января, 11:44

Посольство Австралии на Украине. Фото © Facebook / AUinUA

Правительство Австралии в связи с напряжённой ситуацией вокруг Украины рекомендует своим гражданам покинуть территорию страны, а также воздержаться от поездок туда в ближайшее время. Власти предупреждают, что из-за обстановки в этой стране их консульские услуги и возможности для оказания помощи своим гражданам могут быть ограничены. Об этом сообщили в австралийском МИД.

"Австралийцы, которые решат остаться на Украине, должны пересмотреть свои планы с точки зрения личной безопасности, быть готовыми при необходимости найти безопасное укрытие на месте, поддерживать свою осведомлённость и зарегистрироваться в Министерстве иностранных дел и торговли [Австралии]", говорится в заявлении правительства.

По данным газеты The Sydney Morning Herald, власти Австралии уже начали эвакуировать семьи дипломатов из Киева.

Глава МИД ФРГ не видит необходимости в эвакуации немецких дипломатов с Украины

Глава МИД ФРГ не видит необходимости в эвакуации немецких дипломатов с Украины

Ранее Госдеп разрешил части сотрудников Посольства США в Киеве покинуть Украину с семьями. Также в связи с сообщениями о якобы "планируемых Россией военных действиях" в американском дипведомстве призвали граждан не ездить в Незалежную. Кроме того, Госдеп рекомендовал американцам покинуть Украину на коммерческих рейсах. Великобритания вслед за США начала эвакуацию дипломатов из страны.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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