Австралия призвала своих граждан немедленно покинуть Украину
Те, кто решит остаться в стране, должны быть готовыми в случае обострения ситуации найти безопасное укрытие, предупредили в правительстве.
Посольство Австралии на Украине. Фото © Facebook / AUinUA
Правительство Австралии в связи с напряжённой ситуацией вокруг Украины рекомендует своим гражданам покинуть территорию страны, а также воздержаться от поездок туда в ближайшее время. Власти предупреждают, что из-за обстановки в этой стране их консульские услуги и возможности для оказания помощи своим гражданам могут быть ограничены. Об этом сообщили в австралийском МИД.
"Австралийцы, которые решат остаться на Украине, должны пересмотреть свои планы с точки зрения личной безопасности, быть готовыми при необходимости найти безопасное укрытие на месте, поддерживать свою осведомлённость и зарегистрироваться в Министерстве иностранных дел и торговли [Австралии]", — говорится в заявлении правительства.
По данным газеты The Sydney Morning Herald, власти Австралии уже начали эвакуировать семьи дипломатов из Киева.
Ранее Госдеп разрешил части сотрудников Посольства США в Киеве покинуть Украину с семьями. Также в связи с сообщениями о якобы "планируемых Россией военных действиях" в американском дипведомстве призвали граждан не ездить в Незалежную. Кроме того, Госдеп рекомендовал американцам покинуть Украину на коммерческих рейсах. Великобритания вслед за США начала эвакуацию дипломатов из страны.
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