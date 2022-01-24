Минздрав одобрил начало клинических испытаний вакцины от ковида для детей

Минздрав России одобрил начало клинических испытаний вакцины "Спутник М", предназначенной для детей в возрасте от шести до 11 лет. Это следует из данных госреестра разрешений на исследования лекарств.

"Цель клинического исследования — оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата "Гам-ковид-вак-М, комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2" у детей", — говорится в документе.