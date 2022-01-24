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Минздрав одобрил начало клинических испытаний вакцины от ковида для детей

Разработчиком препарата выступил центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

24 января, 11:52

© Shutterstock

Минздрав России одобрил начало клинических испытаний вакцины "Спутник М", предназначенной для детей в возрасте от шести до 11 лет. Это следует из данных госреестра разрешений на исследования лекарств.

"Цель клинического исследования — оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата "Гам-ковид-вак-М, комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2" у детей", — говорится в документе.

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Накануне стало известно, что Санкт-Петербург получил первую партию российской вакцины для подростков. Препарат предназначен несовершеннолетним в возрасте от 12 до 17 лет, а вакцинация им будет проходить на базе городских поликлиник. В дальнейшем пункты вакцинации подростков развернут и в школах.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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