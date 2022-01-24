Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев жёстко раскритиковал главу Минспорта Украины Вадима Гутцайта из-за рекомендаций спортсменам не делать совместных фотографий с россиянами во время Олимпийских игр в Пекине.

"Министр спорта Украины — идиот! Украинские спортсмены должны больше бояться провокаций со стороны своего Министерства спорта и министра, потому что он самый главный враг Украины. Мы на биатлоне с Украиной сейчас жили в одном отеле, прекрасно общались на русском языке. Тренер украинской женской команды — словенец, тренер мужской сборной — словак, и все говорят на русском языке", — заявил Губерниев в беседе с "Матч ТВ".

По мнению комментатора, глава ведомства подобными рекомендациями лишь нервирует спортсменов и создаёт им дополнительные неудобства. При том что у биатлонистов, к примеру, общение между представителями России и Украины протекает в нормальном ключе.