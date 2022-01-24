"Самый главный враг": Губерниев раскритиковал украинского министра, рекомендовавшего не делать фото с россиянами
Также участникам Олимпиады в Пекине, представляющим Незалежную, запретили общаться с прессой на русском языке.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Фото © ТАСС / Епихин Андрей
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев жёстко раскритиковал главу Минспорта Украины Вадима Гутцайта из-за рекомендаций спортсменам не делать совместных фотографий с россиянами во время Олимпийских игр в Пекине.
"Министр спорта Украины — идиот! Украинские спортсмены должны больше бояться провокаций со стороны своего Министерства спорта и министра, потому что он самый главный враг Украины. Мы на биатлоне с Украиной сейчас жили в одном отеле, прекрасно общались на русском языке. Тренер украинской женской команды — словенец, тренер мужской сборной — словак, и все говорят на русском языке", — заявил Губерниев в беседе с "Матч ТВ".
По мнению комментатора, глава ведомства подобными рекомендациями лишь нервирует спортсменов и создаёт им дополнительные неудобства. При том что у биатлонистов, к примеру, общение между представителями России и Украины протекает в нормальном ключе.
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Ранее Лайф рассказывал, что Министерство спорта Украины запретило выступающим за страну на Олимпиаде в Пекине спортсменам давать интервью на русском языке, а также делать совместные фотографии с представителями России. Поводом для этого стал целый ряд историй со снимками спортсменов из нашей страны и Незалежной. Самой яркой стала история прыгуньи в высоту Ярославы Магучих, которая сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио. После этого прыгунья в высоту рассказала о появлении инструкции для украинских спортсменов.
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