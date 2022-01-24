"Не должны быть рядом": На Украине подтвердили, что рекомендовали спортсменам не делать фото с россиянами на ОИ
Кроме того, представителям Незалежной на Играх запретили давать интервью на русском языке.
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Глава Минспорта Украины Вадим Гутцайт подтвердил информацию о том, что ведомство рекомендовало представителям страны на Олимпиаде в Пекине не делать фотографий с россиянами.
"У нас была онлайн-встреча со всеми спортсменами и тренерами, мы говорили о том, как вести себя в таких ситуациях, когда будут провокации, как это было на летней Олимпиаде. Все спортсмены осведомлены, они знают, как себя вести в таких ситуациях. Они не должны быть рядом, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе", — приводит слова Гутцайта издание Suspline.
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Ранее Лайф рассказывал, что Министерство спорта Украины запретило выступающим за страну на Олимпиаде в Пекине спортсменам давать интервью на русском языке, а также делать совместные фотографии с представителями России. Поводом для этого стал целый ряд историй со снимками спортсменов из нашей страны и Незалежной. Самой яркой стала история прыгуньи в высоту Ярославы Магучих, которая сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио. После этого прыгунья в высоту рассказала о появлении инструкции для украинских спортсменов.
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