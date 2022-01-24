Reuters: США могут перебросить свои войска из Западной Европы в Восточную

США рассматривают возможность переброски в Восточную Европу части своих войск, которые в настоящее время базируются в Западной Европе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник в НАТО.

При этом агентство не приводит никаких подробностей или цитат своего собеседника из Североатлантического альянса.

Ранее НАТО объявило об усилении присутствия в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. Так, Дания посылает фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву, Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам альянса и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию, Франция заявила о готовности перебросить силы в Румынию, Нидерланды посылают два истребителя F-35 в Болгарию и переводят корабль и наземные силы в боевую готовность.