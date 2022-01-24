Джонсон заявил, что "вторжение" на Украину станет катастрофическим шагом для России
Глава британского кабмина отметил, что был в Незалежной и знает жителей этой страны, которые будут за неё бороться.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото © ТАСС / РА / House of Commons
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что эскалация событий на Украине будет "катастрофическим шагом". Нападение будет "болезненным, кровавым делом", но шанс предотвратить такое развитие событий есть, оговорился политик.
"Мы должны дать ясно понять Кремлю, что это будет катастрофический шаг... Мы также должны сообщить о том, что вторжение на Украину со стороны России будет болезненным, жестоким и кровавым делом", — приводит его слова газета The Sun.
Киевский аншлюс: Что скрывается за заявлением британского МИД о подготовке Россией оккупации Незалежной
По его мнению, крайне важно, чтобы люди в России понимали, что эти события могут стать "новой Чечнёй". При этом Джонсон отметил, что был на Украине несколько раз и немного знает жителей этой страны, которые будут за неё бороться. Он также выразил надежду, что "в Кремле это понимают", и заявил, что работа Британии состоит в том, чтобы "гарантировать, чтобы друзья и партнёры, в частности в Европе, подготовили пакет жёстких санкций".
"Это не значит, что вторжение необратимо, здравый смысл ещё может преобладать, но Великобритания возглавляет работу по разработке пакета экономических санкций и помогает Украине защитить себя, поставляя им вооружение", — отметил премьер.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
Комментариев: 0