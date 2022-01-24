Джонсон заявил, что "вторжение" на Украину станет катастрофическим шагом для России

"Мы должны дать ясно понять Кремлю, что это будет катастрофический шаг... Мы также должны сообщить о том, что вторжение на Украину со стороны России будет болезненным, жестоким и кровавым делом", — приводит его слова газета The Sun .

По его мнению, крайне важно, чтобы люди в России понимали, что эти события могут стать "новой Чечнёй". При этом Джонсон отметил, что был на Украине несколько раз и немного знает жителей этой страны, которые будут за неё бороться. Он также выразил надежду, что "в Кремле это понимают", и заявил, что работа Британии состоит в том, чтобы "гарантировать, чтобы друзья и партнёры, в частности в Европе, подготовили пакет жёстких санкций".