Садальский приписал Васильевой "старческий маразм" за её откровения о домогательствах

Актёр Станислав Садальский резко осудил свою коллегу по цеху Татьяну Васильеву за признание на одном из телешоу в том, что в четырёхлетнем возрасте она подверглась домогательствам друга семьи. В выражениях мужчина не стеснялся.

"Вот уж воистину — "седина в висок, бес в ребро", причём самый распутный бес, чтобы противнее было. Я не пойму, у них это старческий маразм или что? Вываливать всякую грязь на всеобщее обозрение", — написал Садальский в "Инстаграме".