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Садальский приписал Васильевой "старческий маразм" за её откровения о домогательствах

Он считает, что звезде не следовало "вываливать всякую грязь на всеобщее обозрение". Но с мнением артиста согласны не все — пользователи обвинили его в жестокости.

24 января, 13:37
<p>Актриса Татьяна Васильева. Фото © ТАСС / Фомичев Михаил</p>

Актриса Татьяна Васильева. Фото © ТАСС / Фомичев Михаил

Актёр Станислав Садальский резко осудил свою коллегу по цеху Татьяну Васильеву за признание на одном из телешоу в том, что в четырёхлетнем возрасте она подверглась домогательствам друга семьи. В выражениях мужчина не стеснялся.

"Вот уж воистину — "седина в висок, бес в ребро", причём самый распутный бес, чтобы противнее было. Я не пойму, у них это старческий маразм или что? Вываливать всякую грязь на всеобщее обозрение",  написал Садальский в "Инстаграме".

Он не назвал имени актрисы, но разместил в посте детское фото Васильевой, что сняло любые вопросы о том, кому из знаменитостей посвящён разгромный текст. Однако мнение артиста разделили немногие. Большинство пользователей встало на сторону актрисы. В комментариях они обвинили Садальского в злобе и жестокости.

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Ранее Лайф писал, что в апреле 2021 года актриса Елена Проклова заявила, что в подростковом возрасте её домогался известный актёр. Имени его артистка не назвала, но многие предположили, что это был Олег Табаков. После признания актриса подверглась травле как со стороны простых россиян, так и со стороны коллег. Проклову осудила и вдова Олега Табакова — Марина Зудина. Однако артистка Татьяна Бронзова поддержала Проклову, подтвердив её слова о домогательствах Табакова.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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