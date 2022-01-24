Песков заявил, что высказывания Кадырова не выражают позиции федерального центра
Как объяснил представитель Кремля, его слова можно рассматривать максимум как мнение руководителя республики.
Глава Чечни Рамзан Кадыров © ТАСС / Афонина Елена
Высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова касаемо ситуации вокруг семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева являются его личным мнением и не выражают позиции федерального центра. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, в данном случае нельзя, и потом, собственно, Рамзан Кадыров, ну, скорее, это его личное мнение или мнение как главы республики", — ответил Песков на вопрос, можно ли считать слова Кадырова заявлением от имени федерального центра.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что для него "являются террористами" член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Игорь Каляпин и журналистка "Новой газеты" Елена Милашина, обвинив их в том, что они якобы зарабатывают на чеченской теме и "нашёптывают на ухо своим персонажам тексты и поведение". Кадыров также призвал правоохранителей задержать Каляпина и Милашина.
Напомним, бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев, чью жену ранее вывезли на допрос из Нижнего Новгорода, покинул Россию вместе с дочерью. Вместе с тем глава региона Рамзан Кадыров заявил, что его сообщения об экс-судье вовсе не были угрозой.
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