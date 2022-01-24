Песков заявил, что высказывания Кадырова не выражают позиции федерального центра

Высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова касаемо ситуации вокруг семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева являются его личным мнением и не выражают позиции федерального центра. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, в данном случае нельзя, и потом, собственно, Рамзан Кадыров, ну, скорее, это его личное мнение или мнение как главы республики", — ответил Песков на вопрос, можно ли считать слова Кадырова заявлением от имени федерального центра.