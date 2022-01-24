Зеленский призвал внешнюю разведку Украины перейти к наступательным действиям

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведка Незалежной научилась эффективно противостоять внешней агрессии и нужно переходить к наступательным действиям. Об этом сообщила пресс-служба офиса главы государства.

"Сегодня наше государство противостоит крайне опасным угрозам, в частности угрозам суверенитета, территориальной целостности и единства. В этот решающий период чрезвычайно важную роль играет эффективная разведка…", — сказал Зеленский на встрече по случаю Дня внешней разведки Украины.

Лидер Украины отметил, что страна научилась достаточно эффективно сдерживать и противодействовать внешней агрессии. При этом он выразил уверенность, что пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию национальных интересов, а у внешней разведки Незалежной есть опыт и возможности для воплощения данной стратегии.

"Интеллект, способность генерировать нешаблонные решения для острых проблем, отвага и самоотверженность каждого разведчика должны и дальше оставаться действенными инструментами для работы на благо нашего государства", — подчеркнул он.

Зеленский также отметил, что информация о планах и действиях другой стороны во всех сферах является надёжным залогом для того, чтобы принять своевременные и правильные решения в сложных ситуациях. Кроме того, он указал на важность получения правдивой информации — чтобы таким способом никто не манипулировал и не использовал Украину в своих интересах.

"Наши граждане объединены для того, чтобы вернуть наши территории и пожелать мира нашему независимому государству. Поэтому от вас многое зависит: от правдивости информации до её своевременности", — добавил украинский лидер.