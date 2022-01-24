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Зеленский сегодня проведёт заседание СНБО Украины

На нём будут обсуждаться вопросы нацбезопасности, антиковидных мер и экономики страны.

24 января, 13:09
<p>© ТАСС / EPA / VALENTYN OGIRENKO / POOL</p>

© ТАСС / EPA / VALENTYN OGIRENKO / POOL

Президент Украины Владимир Зеленский проведёт сегодня, 24 января, заседание государственного Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Согласно решению президента Украины Владимира Зеленского, сегодня, 24 января 2022 года, в 17:00 (18:00 мск) в помещении Офиса Президента Украины состоится заседание СНБО Украины", — говорится в сообщении.

Основными темами на повестке совещания будут обеспечение безопасности от внутренних и внешних угроз, текущее положение дел в экономике и энергетике Незалежной, а также меры по борьбе с пандемией коронавируса.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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