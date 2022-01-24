Зеленский сегодня проведёт заседание СНБО Украины
На нём будут обсуждаться вопросы нацбезопасности, антиковидных мер и экономики страны.
© ТАСС / EPA / VALENTYN OGIRENKO / POOL
Президент Украины Владимир Зеленский проведёт сегодня, 24 января, заседание государственного Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
"Согласно решению президента Украины Владимира Зеленского, сегодня, 24 января 2022 года, в 17:00 (18:00 мск) в помещении Офиса Президента Украины состоится заседание СНБО Украины", — говорится в сообщении.
Основными темами на повестке совещания будут обеспечение безопасности от внутренних и внешних угроз, текущее положение дел в экономике и энергетике Незалежной, а также меры по борьбе с пандемией коронавируса.
Ранее депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что непоследовательная риторика президента Украины Владимира Зеленского относительно возможности "российской агрессии" приводит к панике и страху у населения.
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