В Московском патриархате опровергли данные о переводе мероприятий в храмах в онлайн-формат
Там отметили, что речь идёт о переходе на дистанционное обучение некоторых воскресных школ и временном отказе от соборных служб с участием клириков разных храмов.
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Сообщения о том, что РПЦ рекомендовала перевести массовые мероприятия в храмах Москвы в онлайн-формат из-за коронавируса, не соответствуют действительности, рассказал в "Телеграме" председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Богослужебная деятельность, которая является содержанием церковного служения, не является "массовым мероприятием" и не может быть переведена "в онлайн", об этом многократно говорилось с начала коронавирусных ограничений. Точно так же, как, например, невозможно перевести "в онлайн" обед, завтрак или ужин", — пояснил Легойда.
Он подчеркнул, что в рекомендациях РПЦ речь идёт только о переводе на дистанционное обучение некоторых воскресных школ и временном отказе от соборных служб с участием клириков разных храмов. По его словам, непонимание возникло из-за того, что СМИ неверно истолковали сообщение РПЦ.
Ранее Лайф писал, что Патриарх Кирилл счёл греховными рассуждения о ковид-сертификатах как о "печати Антихриста". Вакцинация является вопросом сугубо медицинским, отметил глава РПЦ.
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