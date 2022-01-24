Выставленный голым на мороз мальчик на Алтае был наказан отчимом за то, что не вытер стол
Мать, пытаясь найти оправдание своему грозному сожителю, заявила, что ребёнок якобы сам выскочил на улицу без одежды и обуви.
Кадр из видео, которое сняла обнаружившая мальчика местная жительница © VK / "Инцидент Барнаул"
Пьяный отчим выгнал шестилетнего мальчика без одежды в 20-градусный мороз из-за того, что он случайно испачкал стол и не вытер его. Об этом сотрудникам полиции и опеки рассказал сам ребёнок, сообщает телеграм-канал SHOT.
Его мать пыталась оправдать своего сожителя и заявила правоохранителям, что ребёнок сам выскочил на улицу раздетым, когда пошёл в туалет. Однако слова мальчика её версию не подтвердили. Ребёнок признался, что так дядя Саша его наказал за проступок.
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