Выставленный голым на мороз мальчик на Алтае был наказан отчимом за то, что не вытер стол

Пьяный отчим выгнал шестилетнего мальчика без одежды в 20-градусный мороз из-за того, что он случайно испачкал стол и не вытер его. Об этом сотрудникам полиции и опеки рассказал сам ребёнок, сообщает телеграм-канал SHOT.

Его мать пыталась оправдать своего сожителя и заявила правоохранителям, что ребёнок сам выскочил на улицу раздетым, когда пошёл в туалет. Однако слова мальчика её версию не подтвердили. Ребёнок признался, что так дядя Саша его наказал за проступок.