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Диетолог Кононенко рассказала, что делать при резких колебаниях веса при ковиде

Человек теряет массу, когда тяжело болеет или перестаёт ощущать вкусы и запахи. В связи с этим одни не едят совсем, а другие, наоборот, начинают употреблять различные продукты в больших количествах.

24 января, 13:05
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Одним из последствий коронавируса может стать резкое изменение веса. Диетолог Инна Кононенко рассказала, какие колебания являются нормой и что делать, если значения выходят за критические пределы.

Врач пояснила в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург", что человек теряет вес, когда тяжело болеет или перестаёт ощущать вкусы и запахи, из-за чего теряет аппетит. В связи с этим некоторые пациенты не едят совсем, а другие, наоборот, начинают употреблять различные продукты в больших количествах. По словам диетолога, если болеющий человек много ест и мало двигается, совсем не встаёт с постели, вес в таком случае явно подскочит.

В случае, если вес резко начал снижаться, можно прибегнуть к энтеральному питанию — смесям с большим количеством необходимых витаминов. Их используют, когда человек не может употреблять пищу самостоятельно или не может много съесть из-за болезни. Кононенко также порекомендовала добавить в свой рацион более калорийные продукты, а овощи и фрукты использовать в небольших количествах.

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А ранее диетолог Королёва посоветовала есть сало для защиты от "омикрона". По её словам, животные жиры не дадут вирусу быстро распространяться в организме.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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