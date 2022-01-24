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Путин 25 января пообщается с российскими олимпийцами перед Играми в Пекине

Соревнования в столице Поднебесной пройдут с 4 по 20 февраля. По оценкам главы ОКР, наша команда может попасть в тройку сильнейших.

24 января, 13:00

Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин 25 января проведёт встречу с членами Олимпийской сборной РФ в формате видеоконференции, в преддверии старта Игр в Пекине. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"В этот же день в преддверии открытия XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине глава государства в режиме видеоконференции встретится со спортсменами сборной команды Российской Федерации", — говорится в сообщении.

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Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и бороться за место в тройке общекомандного зачёта.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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