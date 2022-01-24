Путин 25 января пообщается с российскими олимпийцами перед Играми в Пекине
Соревнования в столице Поднебесной пройдут с 4 по 20 февраля. По оценкам главы ОКР, наша команда может попасть в тройку сильнейших.
Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин 25 января проведёт встречу с членами Олимпийской сборной РФ в формате видеоконференции, в преддверии старта Игр в Пекине. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"В этот же день в преддверии открытия XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине глава государства в режиме видеоконференции встретится со спортсменами сборной команды Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и бороться за место в тройке общекомандного зачёта.
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