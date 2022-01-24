Путин 25 января пообщается с российскими олимпийцами перед Играми в Пекине

Президент России Владимир Путин 25 января проведёт встречу с членами Олимпийской сборной РФ в формате видеоконференции, в преддверии старта Игр в Пекине. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"В этот же день в преддверии открытия XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине глава государства в режиме видеоконференции встретится со спортсменами сборной команды Российской Федерации", — говорится в сообщении.