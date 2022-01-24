Представитель Януковича опроверг сообщения о смерти его жены
Первым о том, что Людмила Александровна якобы скончалась, 23 января написал украинский политтехнолог и блогер Владимир Петров.
Людмила Янукович. Фото © Wikipedia
Сообщения о смерти жены экс-президента Украины Людмилы Янукович — фейк и не более чем "чёрный пиар". Об этом заявил представитель Виктора Януковича Юрий Кирасир.
"Распространяемая отдельными безответственными персонами информация о смерти Людмилы Александровны Янукович не более чем чернейший пиар. О семье Януковича какой лжи только не писали. Но подобное переходит все человеческие границы. В свою очередь желаем Людмиле Александровне и всем крепкого здоровья", — написал он в "Фейсбуке".
Первым о якобы "смерти" Людмилы Янукович написал украинский политтехнолог и блогер Владимир Петров в телеграм-канале. Позже "новость" подхватила украинский блогер и публицист Екатерина Золотарёва.
Супруге Януковича 73 года. Поженились Виктор и Людмила в 1971 году. В 2017 году немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что чета развелась, однако пресс-служба Януковича опровергла эти заявления.
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