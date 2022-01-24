Представитель Януковича опроверг сообщения о смерти его жены

Сообщения о смерти жены экс-президента Украины Людмилы Янукович — фейк и не более чем "чёрный пиар". Об этом заявил представитель Виктора Януковича Юрий Кирасир.

"Распространяемая отдельными безответственными персонами информация о смерти Людмилы Александровны Янукович не более чем чернейший пиар. О семье Януковича какой лжи только не писали. Но подобное переходит все человеческие границы. В свою очередь желаем Людмиле Александровне и всем крепкого здоровья", — написал он в "Фейсбуке".

Первым о якобы "смерти" Людмилы Янукович написал украинский политтехнолог и блогер Владимир Петров в телеграм-канале. Позже "новость" подхватила украинский блогер и публицист Екатерина Золотарёва.