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Представитель Януковича опроверг сообщения о смерти его жены

Первым о том, что Людмила Александровна якобы скончалась, 23 января написал украинский политтехнолог и блогер Владимир Петров.

24 января, 13:20
<p>Людмила Янукович. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Людмила Янукович. Фото © Wikipedia

Сообщения о смерти жены экс-президента Украины Людмилы Янукович — фейк и не более чем "чёрный пиар". Об этом заявил представитель Виктора Януковича Юрий Кирасир.

"Распространяемая отдельными безответственными персонами информация о смерти Людмилы Александровны Янукович не более чем чернейший пиар. О семье Януковича какой лжи только не писали. Но подобное переходит все человеческие границы. В свою очередь желаем Людмиле Александровне и всем крепкого здоровья", — написал он в "Фейсбуке".

Первым о якобы "смерти" Людмилы Янукович написал украинский политтехнолог и блогер Владимир Петров в телеграм-канале. Позже "новость" подхватила украинский блогер и публицист Екатерина Золотарёва.

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Супруге Януковича 73 года. Поженились Виктор и Людмила в 1971 году. В 2017 году немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что чета развелась, однако пресс-служба Януковича опровергла эти заявления.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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