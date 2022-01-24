Центробанк приостановил покупку иностранной валюты

С 24 января Центральный банк России приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке ради того, чтобы повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность финансовых рынков. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

"Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15:00 мск 24 января 2022 года", — уточнили в Центробанке.

Когда регулятор возобновит покупку валюты, неизвестно. Это будет зависеть от фактической обстановки на финансовых рынках. Для этих целей ЦБ продолжает тщательно отслеживать ситуацию.