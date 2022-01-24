Центробанк приостановил покупку иностранной валюты
Когда регулятор возобновит сделки, неизвестно. Это будет зависеть от обстановки на финансовых рынках.
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С 24 января Центральный банк России приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке ради того, чтобы повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность финансовых рынков. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
"Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15:00 мск 24 января 2022 года", — уточнили в Центробанке.
Когда регулятор возобновит покупку валюты, неизвестно. Это будет зависеть от фактической обстановки на финансовых рынках. Для этих целей ЦБ продолжает тщательно отслеживать ситуацию.
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