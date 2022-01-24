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В Германии неизвестный открыл стрельбу в вузе и ранил несколько человек

По данным местной полиции, злоумышленник был один. Он ворвался в лекционный зал университета и начал стрелять в присутствующих.

24 января, 13:33

Фото © Twitter / Polizei Mannheim

В Германии неизвестный устроил стрельбу в Гейдельбергском университете. Несколько человек было ранено, сам злоумышленник ликвидирован, сообщает полиция Мангейма.

"Злоумышленник-одиночка ранил несколько человек в лекционном зале, используя огнестрельное оружие. Сам он мёртв", — говорится в сообщении полиции в "Твиттере".

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Ранее Лайф писал о том, что во время стрельбы на домашней вечеринке в США погибло не менее четырёх человек. Ещё один пострадал, врачи оценивали его состояние как критическое. По предварительным данным, было несколько стрелков.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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