В Германии неизвестный открыл стрельбу в вузе и ранил несколько человек

В Германии неизвестный устроил стрельбу в Гейдельбергском университете. Несколько человек было ранено, сам злоумышленник ликвидирован, сообщает полиция Мангейма.

"Злоумышленник-одиночка ранил несколько человек в лекционном зале, используя огнестрельное оружие. Сам он мёртв", — говорится в сообщении полиции в "Твиттере".

Ранее Лайф писал о том, что во время стрельбы на домашней вечеринке в США погибло не менее четырёх человек. Ещё один пострадал, врачи оценивали его состояние как критическое. По предварительным данным, было несколько стрелков.