Белоруска Соболенко проиграла эстонке Канепи в матче четвёртого круга Australian Open
В следующем раунде спортсменка из Прибалтики встретится с представительницей Польши Игой Швёнтек.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко. Фото © ТАСС / АР / Michel Euler
Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла пройти в четвертьфинал Australian Open, проиграв эстонке Кайе Канепи в матче четвёртого круга.
Матч продолжался 2 часа 19 минут и закончился победой 115-й ракетки мира со счётом 5:7, 6:2, 7:6 (10:7). Отметим, что Соболенко выступала на турнире в качестве второго номера мирового рейтинга WTA.
Добавим, что Канепи в четвертьфинале сыграет с представительницей Польши Игой Швёнтек.
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