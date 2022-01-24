Белоруска Соболенко проиграла эстонке Канепи в матче четвёртого круга Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла пройти в четвертьфинал Australian Open, проиграв эстонке Кайе Канепи в матче четвёртого круга.

Матч продолжался 2 часа 19 минут и закончился победой 115-й ракетки мира со счётом 5:7, 6:2, 7:6 (10:7). Отметим, что Соболенко выступала на турнире в качестве второго номера мирового рейтинга WTA.