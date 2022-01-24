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В Крыму страдающая шизофренией мать убила восьмилетнюю дочь

Трагедия развернулась на глазах у соседей, которые не могли спасти ребёнка от рук женщины.

24 января, 13:55

Фото © Shutterstock

Уголовное дело возбуждено по факту убийства восьмилетней девочки 44-летней матерью в посёлке Новый Свет под Судаком. Женщина задержана, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

По предварительной информации, подозреваемая могла страдать шизофренией. Очевидцы утверждают, что мать вытолкнула ребёнка из окна на четвёртом этаже, девочка скончалась на месте. Трагедия случилась в многоэтажке на улице Голицына.

Дело об убийстве ребёнка взяла на контроль прокуратура республики. Также предстоит проверить, контролировали ли уполномоченные органы ситуацию в семье.

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Ранее Лайф писал, что в Белогорске Амурской области отца полугодовалого ребёнка заподозрили в его убийстве. 32-летнего мужчину задержали, а также возбудили уголовное дело.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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