Суд признал виновными шестерых экс-бойцов спецназа ФСБ в хищении 136 млн рублей

Московский гарнизонный военный суд признал виновными шестерых бывших бойцов спецназа и двух их подельников в разбойном нападении на бизнесмена в 2019 году и хищении у него 136,5 млн рублей. Сроки наказания им огласят в заключительной части приговора.

Фигуранты дела — уволенные из спецслужб майор ФСБ Александр Карелин, боец спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский, сотрудник спецподразделения "Альфа" Владимир Урусов, сотрудник спецподразделения "Вымпел" Дмитрий Капышкин, старший инструктор спецподразделения "Альфа" Хетаг Маргиев, сотрудник управления "К" ФСБ Артур Власов, сотрудник столичного УФНС Дмитрий Чиквин и безработный Дмитрий Казанцев. Ещё двое фигурантов — Николай Стефу и Артур Дзуцев — объявлены в розыск. Предполагаемый заказчик нападения — бизнесмен Борис Караматов.

Один из подсудимых — Артур Власов — вину не признал, а своё участие в преступлении объяснил тяжёлым материальным положением.

"В своих действиях он усмотрел признаки мошенничества или грабежа. Своё участие в этом преступлении он объяснил тяжёлым материальным положением", — цитирует ТАСС текст приговора.