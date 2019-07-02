Сотрудников ФСБ задержали по подозрению в хищении денег у бизнесмена

Сотрудники Федеральной службы безопасности России провели задержание своих коллег, подозреваемых в хищении денежных средств у бизнесмена. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы, не приводя подробностей.
— Задержаны военнослужащие органов ФСБ, причастные к хищению денежных средств, принадлежащих частному предпринимателю, — говорится в сообщении спецслужбы.
Отмечается, что материалы переданы для рассмотрения в органы военного следствия.
Как ранее сообщал Лайф, в апреле в Москве по делу о коррупции были арестованы сразу три полковника ФСБ. Одного из них — Кирилла Черкалина — обвинили в получении взятки в 850 тысяч долларов и подозревают в хищении ещё около полумиллиона рублей. По данным "Росбалта", при обысках у мужчины было найдено 12 миллиардов рублей наличными.
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