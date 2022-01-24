Журналистка Наталья Горбунова умерла в возрасте 47 лет

За свой карьерный путь Наталья Горбунова успела поработать с первым президентом России Борисом Ельциным, а также с нынешним лидером страны Владимиром Путиным. С первыми лицами государства она выезжала как в командировки по России, так и за её пределы, а в последнее время занимала пост одного из руководителей новостной службы РИА "Новости". Отмечается, что журналистка не раз получала государственные награды, в том числе и благодарности президента России.