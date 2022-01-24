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Журналистка Наталья Горбунова умерла в возрасте 47 лет

Она отмечена госнаградами, в том числе дважды получала благодарности президента РФ.

24 января, 14:15

© Pexels

В возрасте 47 лет ушла из жизни российская журналистка Наталья Горбунова. Она работала в РИА "Новости" и долгие годы входила в состав кремлёвского пула.

"Наталья скоропостижно скончалась", — сообщили родственники журналистки в разговоре с её коллегами по агентству.

Наталья всего месяц не дожила до своего 48-летия. Причины смерти журналистки не раскрываются.

За свой карьерный путь Наталья Горбунова успела поработать с первым президентом России Борисом Ельциным, а также с нынешним лидером страны Владимиром Путиным. С первыми лицами государства она выезжала как в командировки по России, так и за её пределы, а в последнее время занимала пост одного из руководителей новостной службы РИА "Новости". Отмечается, что журналистка не раз получала государственные награды, в том числе и благодарности президента России.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве скончался бывший личный фотограф первого президента России Бориса Ельцина Дмитрий Донской. Ему было 85 лет.

Российский фотограф Владимир Лагранж умер на 83-м году жизни

Российский фотограф Владимир Лагранж умер на 83-м году жизни

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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