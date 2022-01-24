Судмедэксперт Гаврилов нашёл ряд нестыковок в вирусном ролике с "ожившим трупом"

Частный судмедэксперт Сергей Гаврилов по просьбе Лайфа проанализировал фейковое видео с "ожившим трупом" в тверском морге и нашёл ряд нестыковок, запросто разоблачив всякую мистику.

По словам эксперта, если видео было снято в судебно-медицинском морге, то в таком учреждении трупы, как правило, хранятся в специальных полиэтиленовых мешках при условии, что тела ещё не были исследованы. Кроме того, продолжил Гаврилов, абсолютно голый труп в морге — это скорее исключение из правил, чем обычная ситуация: чаще всего тела одеты в трусы или подгузники.

Собеседник Лайфа подчеркнул, что если бы труп был действительно настоящим, то со стороны специалистов, которые доставляли его с места происшествия или из больницы, было бы абсолютным непрофессионализмом не определить трупное окоченение и не констатировать смерть человека.

"Мне кажется, это похоже на какую-то подставу: кого-то напоили из "средних" сотрудников и положили на стол — утром проснулся и испугался. Вряд ли врач-патологоанатом взял бы этот "живой" труп на исследование и не смог бы определить, живой или нет человек", — заключил Гаврилов.