Песков назвал фейковой истерией данные о возможном сокращении Россией поставок газа в ЕС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фейковой истерией информацию о том, что Москва якобы готова сократить поставки газа в ЕС в случае принятия новых антироссийских санкций.

"Это ещё один блестящий пример фейковой истерии. Истерии, которая конструируется за счёт разных фейковых и провокационных вбросов", — сказал Песков в разговоре с журналистами.

Пресс-секретарь напомнил, что Россия всегда добросовестно выполняла обязательства по газовым контрактам, в том числе и в периоды сложных отношений с Западом, оставляя за собой статус надёжного гаранта энергетической безопасности Европы.