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Песков назвал фейковой истерией данные о возможном сокращении Россией поставок газа в ЕС

Он напомнил, что даже во времена самых трудных отношений Москва оставляла за собой статус надёжного гаранта энергетической безопасности Европы.

24 января, 12:02

© ТАСС / Бобылев Сергей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фейковой истерией информацию о том, что Москва якобы готова сократить поставки газа в ЕС в случае принятия новых антироссийских санкций.

"Это ещё один блестящий пример фейковой истерии. Истерии, которая конструируется за счёт разных фейковых и провокационных вбросов", — сказал Песков в разговоре с журналистами.

Пресс-секретарь напомнил, что Россия всегда добросовестно выполняла обязательства по газовым контрактам, в том числе и в периоды сложных отношений с Западом, оставляя за собой статус надёжного гаранта энергетической безопасности Европы.

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Ранее глава австрийского МИД Александер Шалленберг, говоря о возможных санкциях ЕС в отношении России, заявил, что они не коснутся трубопровода "Северный поток – 2" и газовой отрасли в целом, поскольку от российских энергоносителей зависит вся Европа.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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