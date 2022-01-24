Песков назвал фейковой истерией данные о возможном сокращении Россией поставок газа в ЕС
Он напомнил, что даже во времена самых трудных отношений Москва оставляла за собой статус надёжного гаранта энергетической безопасности Европы.
© ТАСС / Бобылев Сергей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фейковой истерией информацию о том, что Москва якобы готова сократить поставки газа в ЕС в случае принятия новых антироссийских санкций.
"Это ещё один блестящий пример фейковой истерии. Истерии, которая конструируется за счёт разных фейковых и провокационных вбросов", — сказал Песков в разговоре с журналистами.
Пресс-секретарь напомнил, что Россия всегда добросовестно выполняла обязательства по газовым контрактам, в том числе и в периоды сложных отношений с Западом, оставляя за собой статус надёжного гаранта энергетической безопасности Европы.
Ранее глава австрийского МИД Александер Шалленберг, говоря о возможных санкциях ЕС в отношении России, заявил, что они не коснутся трубопровода "Северный поток – 2" и газовой отрасли в целом, поскольку от российских энергоносителей зависит вся Европа.
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