Песков оценил слова главкома ВМС Германии о Крыме: В ЕС ещё не всё потеряно
Ранее Кай-Ахим Шёнбах заявил, что полуостров никогда не вернётся в состав Незалежной, и в Европе разразился скандал, на фоне которого вице-адмирал подал в отставку.
Глава ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Bernd Wüstneck
Заявление подавшего в отставку главкома ВМС Германии Кая-Ахима Шёнбаха по теме Крыма говорит о том, что в ЕС ещё есть серьёзные люди, способные рассуждать о реальности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это, действительно, заявления не в общенатовском и не в общеевропейском тренде, но заявления, говорящие о том, что не всё потеряно и есть подготовленные, серьёзные люди, которые могут рассуждать о реальности, пытаясь всё-таки понять истинное положение дел", — отметил представитель Кремля.
Напомним, ранее командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шёнбах сказал, что Крымский полуостров никогда не вернётся в состав Незалежной. При этом вице-адмирал подчеркнул, что его слова отражают только его личное мнение. После этого МИД Украины потребовал от ФРГ опровергнуть высказывание Шёнбаха, слова вице-адмирала также вызвали критику в МИД и Минобороны Германии. На фоне скандала Шёнбах подал прошение об отставке, министр обороны его удовлетворила.
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