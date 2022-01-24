Песков оценил слова главкома ВМС Германии о Крыме: В ЕС ещё не всё потеряно

Заявление подавшего в отставку главкома ВМС Германии Кая-Ахима Шёнбаха по теме Крыма говорит о том, что в ЕС ещё есть серьёзные люди, способные рассуждать о реальности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это, действительно, заявления не в общенатовском и не в общеевропейском тренде, но заявления, говорящие о том, что не всё потеряно и есть подготовленные, серьёзные люди, которые могут рассуждать о реальности, пытаясь всё-таки понять истинное положение дел", — отметил представитель Кремля.