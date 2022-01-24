Песков заявил, что Путин принимает меры для обеспечения безопасности России
Он напомнил, что именно Москва инициировала переговоры и консультации с США и НАТО, которые призваны снизить градус напряжённости в мировом сообществе.
Президент России Владимир Путин © kremlin.ru
Президент России Владимир Путин как главнокомандующий страны делает всё, чтобы обеспечить безопасность её и граждан на должном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Глава нашего государства как главнокомандующий и как тот человек, который определяет внешнюю политику нашей страны, он принимает необходимые меры для того, чтобы наша с вами безопасность была обеспечена, и для того, чтобы наши интересы были обеспечены", — заявил представитель Кремля.
Он напомнил, что именно Россия инициировала переговоры и консультации по гарантиям безопасности. Ожидается, что уже на этой неделе США и НАТО дадут свои письменные ответы на предложения, которые призваны снизить градус напряжённости в мировом сообществе и предотвратить возникновение подобных ситуаций в будущем.
Напомним, 10 января в Женеве прошли консультации России и США. Переговоры продолжались семь с половиной часов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". Тем не менее представитель Госдепа Венди Шерман отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны". 12 января в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры длились больше четырёх часов. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. 21 января состоялась встреча Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Согласно заявлению российского дипведомства, Лавров предупредил американского коллегу о последствиях в случае игнорирования озабоченностей РФ.
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