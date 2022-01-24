Песков заявил, что Путин принимает меры для обеспечения безопасности России

Президент России Владимир Путин как главнокомандующий страны делает всё, чтобы обеспечить безопасность её и граждан на должном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Глава нашего государства как главнокомандующий и как тот человек, который определяет внешнюю политику нашей страны, он принимает необходимые меры для того, чтобы наша с вами безопасность была обеспечена, и для того, чтобы наши интересы были обеспечены", — заявил представитель Кремля.