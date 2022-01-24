Песков заявил, что Россия ждёт от НАТО отдельный ответ по гарантиям безопасности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ждёт отдельный ответ на свои предложения по гарантиям безопасности не только от США, но и от НАТО.

"Да, ждём, потому что это также было обещано, было сформулировано господином [Йенсом] Столтенбергом (генсеком альянса. — Прим. ред). Он сказал, что такой ответ будет готовиться", — сообщил Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.