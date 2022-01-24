Песков заявил, что Россия ждёт от НАТО отдельный ответ по гарантиям безопасности
По словам представителя Кремля, это было обещано генеральным секретарём Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ждёт отдельный ответ на свои предложения по гарантиям безопасности не только от США, но и от НАТО.
"Да, ждём, потому что это также было обещано, было сформулировано господином [Йенсом] Столтенбергом (генсеком альянса. — Прим. ред). Он сказал, что такой ответ будет готовиться", — сообщил Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, 10 января в Женеве прошли консультации России и США. Переговоры продолжались семь с половиной часов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". Тем не менее представитель Госдепа Венди Шерман отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны". 12 января в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры длились больше четырёх часов. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. 21 января состоялась встреча Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Согласно заявлению российского дипведомства, Лавров предупредил американского коллегу о последствиях в случае игнорирования озабоченностей РФ.
Комментариев: 0