Одним из мотивов жестокого убийства семьи в Омской области мог стать подростковый максимализм. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал бывший оперативный сотрудник Управления по борьбе с организованной преступностью МВД России в Москве Михаил Игнатов.

По его словам, девочка, которая призналась в расправе, склонна к вранью. Поэтому её слова об избиениях со стороны отчима и отношениях с матерью могут быть обыкновенными отговорками, которые скрывают истинную причину — любовь.

"Если ей родители запрещают встречаться с парнем, а для неё, наверное, это была любовь, то она решила устранить препятствие на пути к своей любви. <...> Я думаю, она до сих пор считает, что всё сделала правильно. По крайней мере в данный момент, мне кажется, она раскаиваться не будет. Может быть, спустя какое-то время осознает", — считает собеседник Лайфа.

По мнению криминалиста, сестру-инвалида девочка решила убить, чтобы та не мешала ей в дальнейшем. За ребёнком требовался уход, к которому подозреваемая, очевидно, не была готова. Брату же повезло больше: сестра любила его и, вероятно, пощадила из жалости.