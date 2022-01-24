"Устранила препятствие к любви": Криминалист Игнатов объяснил, почему девочка из Омска не раскаивается в расправе над родителями
По мнению собеседника Лайфа, девочка, которая призналась в организации расправы, склонна к вранью и ещё нескоро осознает, что сделала.
Орудие убийства © Сайт СУ СКР по Омской области
Одним из мотивов жестокого убийства семьи в Омской области мог стать подростковый максимализм. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал бывший оперативный сотрудник Управления по борьбе с организованной преступностью МВД России в Москве Михаил Игнатов.
По его словам, девочка, которая призналась в расправе, склонна к вранью. Поэтому её слова об избиениях со стороны отчима и отношениях с матерью могут быть обыкновенными отговорками, которые скрывают истинную причину — любовь.
"Если ей родители запрещают встречаться с парнем, а для неё, наверное, это была любовь, то она решила устранить препятствие на пути к своей любви. <...> Я думаю, она до сих пор считает, что всё сделала правильно. По крайней мере в данный момент, мне кажется, она раскаиваться не будет. Может быть, спустя какое-то время осознает", — считает собеседник Лайфа.
По мнению криминалиста, сестру-инвалида девочка решила убить, чтобы та не мешала ей в дальнейшем. За ребёнком требовался уход, к которому подозреваемая, очевидно, не была готова. Брату же повезло больше: сестра любила его и, вероятно, пощадила из жалости.
"Тот, кто убивал, больше всего боялся отчима, поэтому наносил удары хаотично и боялся, что он проснётся и окажет ему сопротивление. Поэтому парень бил куда ни попадя, не глядя. Он думал, чем больше ударов нанесёт, тем больше обезопасит самого себя. В женщине он не видел большой угрозы, поэтому нанёс всего семь ударов. Так же он и с ребёнком сделал", — добавил Игнатов.
Напомним, убийство троих членов семьи произошло под Омском в ночь с 21 на 22 января. В селе Юрьевка Павлоградского района были обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их 10-летней дочери с ножевыми ранениями. СК показывал видео с места убийства. Как стало известно Лайфу, к жестокой расправе могли быть причастны выжившая 14-летняя дочь и её 17-летний молодой человек. Позже эту версию подтвердил СК. На допросе девочка призналась, что не любила отчима за то, что он её избивал.
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