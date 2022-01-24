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Песков заявил, что "никакие локдауны" из-за омикрона в России не обсуждаются

По его словам, оперативный штаб правительства по борьбе с ковидом и Кремль ориентируются на количество госпитализаций, а этот показатель пока стабилен.

24 января, 12:01

Женщины в защитных масках в метро. Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

В России пока не обсуждается введение в России локдауна из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом заявил в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Кремле отметили, что данные оперштаба говорят об отсутствии повышенного роста госпитализаций, а именно на этот показатель во многом ориентируются оперативный штаб правительства по борьбе с ковидом и Администрация Президента.

"Никакие локдауны никто не обсуждает", — указал Песков.

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Напомним, что в России за прошедшие сутки зафиксировано 5970 случаев госпитализации из-за коронавируса. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием. Уточняется, что число людей, попавших в больницу с ковидом, снижается в 49 регионах страны.

Ранее Геннадий Онищенко назвал сроки завершения пандемии. По мнению бывшего главного санитарного врача России, данные по вакцинации и летальности от ковида говорят сами за себя.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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