Песков заявил, что "никакие локдауны" из-за омикрона в России не обсуждаются

В России пока не обсуждается введение в России локдауна из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом заявил в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Кремле отметили, что данные оперштаба говорят об отсутствии повышенного роста госпитализаций, а именно на этот показатель во многом ориентируются оперативный штаб правительства по борьбе с ковидом и Администрация Президента.