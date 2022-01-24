Двухлетнего брата мальчика с Алтая, выставленного голым на мороз, нашли избитым
Оказалось, что у их матери уже забирали детей. Какое-то время малыши жили с родным отцом, но потом женщина решила снова вернуть их.
Избитый двухлетний мальчик. Фото © SHOT
Жители села Селезнёво Алтайского края, которые выгнали на мороз шестилетнего ребёнка, регулярно жестоко наказывают своих детей. Когда сотрудники опеки пришли к ним в дом, они увидели избитого двухлетнего мальчика, сообщает телеграм-канал SHOT.
На его лице и теле были множественные синяки. Мать призналась, что это сделала она. Ребёнок мешал ей отдыхать, поэтому Юлия решила его таким образом наказать. В семье есть ещё один мальчик, ему семь лет. Сейчас все дети переданы сотрудникам органов опеки, а горе-родители задержаны. Оказалось, что у матери уже забирали однажды мальчиков, какое-то время они жили с родным отцом. Но потом женщина, воспользовавшись тем, что у бывшего мужа идёт ремонт, забрала детей. До сих пор семью обеспечивал нынешний сожитель Юлии, но недавно она устроилась работать на ферму.
Ранее Лайф писал о том, что в Сети появилось видео, на котором женщина руками и ногами избила маленького сына в подъезде дома в Нижегородской области. После одного из ударов малыш упал на ступеньки и заплакал. При этом мать называла его тварью. Вскоре выяснилось, что женщина избивала сына потому, что он не хотел идти домой. В МВД сообщили, что на мать после этого инцидента были составлены административные протоколы по двум статьям.
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