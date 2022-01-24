Двухлетнего брата мальчика с Алтая, выставленного голым на мороз, нашли избитым

На его лице и теле были множественные синяки. Мать призналась, что это сделала она. Ребёнок мешал ей отдыхать, поэтому Юлия решила его таким образом наказать. В семье есть ещё один мальчик, ему семь лет. Сейчас все дети переданы сотрудникам органов опеки, а горе-родители задержаны. Оказалось, что у матери уже забирали однажды мальчиков, какое-то время они жили с родным отцом. Но потом женщина, воспользовавшись тем, что у бывшего мужа идёт ремонт, забрала детей. До сих пор семью обеспечивал нынешний сожитель Юлии, но недавно она устроилась работать на ферму.