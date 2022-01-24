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Двухлетнего брата мальчика с Алтая, выставленного голым на мороз, нашли избитым

Оказалось, что у их матери уже забирали детей. Какое-то время малыши жили с родным отцом, но потом женщина решила снова вернуть их.

24 января, 14:23
<p>Избитый двухлетний мальчик. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/33787" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Избитый двухлетний мальчик. Фото © SHOT

Жители села Селезнёво Алтайского края, которые выгнали на мороз шестилетнего ребёнка, регулярно жестоко наказывают своих детей. Когда сотрудники опеки пришли к ним в дом, они увидели избитого двухлетнего мальчика, сообщает телеграм-канал SHOT.

На его лице и теле были множественные синяки. Мать призналась, что это сделала она. Ребёнок мешал ей отдыхать, поэтому Юлия решила его таким образом наказать. В семье есть ещё один мальчик, ему семь лет. Сейчас все дети переданы сотрудникам органов опеки, а горе-родители задержаны. Оказалось, что у матери уже забирали однажды мальчиков, какое-то время они жили с родным отцом. Но потом женщина, воспользовавшись тем, что у бывшего мужа идёт ремонт, забрала детей. До сих пор семью обеспечивал нынешний сожитель Юлии, но недавно она устроилась работать на ферму.

На Алтае родители "ради воспитания" выставили шестилетнего сына на мороз голым

На Алтае родители "ради воспитания" выставили шестилетнего сына на мороз голым

Ранее Лайф писал о том, что в Сети появилось видео, на котором женщина руками и ногами избила маленького сына в подъезде дома в Нижегородской области. После одного из ударов малыш упал на ступеньки и заплакал. При этом мать называла его тварью. Вскоре выяснилось, что женщина избивала сына потому, что он не хотел идти домой. В МВД сообщили, что на мать после этого инцидента были составлены административные протоколы по двум статьям.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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