Зеленский пообещал, что Украина спокойно пройдёт отопительный сезон

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна спокойно пройдёт текущий отопительный сезон. По его словам, газа в подземных газовых хранилищах и угля на сегодняшний день достаточно. Об этом лидер Незалежной сказал в эфире телеканала "Рада" по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

"Мы можем констатировать, что спокойно пройдём весь этот отопительный сезон. Предпосылок, чтобы утверждать это, достаточно. Газа в подземных хранилищах достаточно, запасов угля достаточно, на электростанциях и в портах они превысили уже один миллион тонн", — отметил Зеленский.

Украинский президент добавил, каждый день "благодаря ритмичным поставкам по железной дороге и морем" запасы увеличиваются. Поводов для оптимизма достаточно, считает Зеленский.