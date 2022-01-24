Зеленский пообещал, что Украина спокойно пройдёт отопительный сезон
По словам президента Незалежной, запасов газа и угля в стране достаточно. На электростанциях и в портах они превысили уже 1 млн тонн, отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна спокойно пройдёт текущий отопительный сезон. По его словам, газа в подземных газовых хранилищах и угля на сегодняшний день достаточно. Об этом лидер Незалежной сказал в эфире телеканала "Рада" по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
"Мы можем констатировать, что спокойно пройдём весь этот отопительный сезон. Предпосылок, чтобы утверждать это, достаточно. Газа в подземных хранилищах достаточно, запасов угля достаточно, на электростанциях и в портах они превысили уже один миллион тонн", — отметил Зеленский.
Украинский президент добавил, каждый день "благодаря ритмичным поставкам по железной дороге и морем" запасы увеличиваются. Поводов для оптимизма достаточно, считает Зеленский.
Ранее экс-министр энергетики Украины Ольга Буславец допустила воровство Киевом российского газа. Она считает, что это "очень вероятно", хоть и "недопустимо". "Нафтогаз", по её словам, испытывает серьёзный дефицит голубого топлива.
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