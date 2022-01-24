В Калининградской области временно перестанут оказывать плановую медпомощь из-за ковида

В Калининградской области приостановят плановую амбулаторную и стационарную медицинскую помощь из-за роста заболеваемости ковидом. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

"В нашем здравоохранении запланированы временные изменения. Планируется остановка плановой амбулаторной помощи, за исключением социально значимых заболеваний, таких как туберкулёз, онкозаболевания", — отметил он в беседе с журналистами.

Как уточнил Лысков, остановка плановой стационарной помощи запланирована в Калининграде, а также в Гусеве, Советске и Черняховске.