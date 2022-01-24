В Калининградской области временно перестанут оказывать плановую медпомощь из-за ковида
Как уточнили в региональном правительстве, остановка плановой стационарной помощи запланирована в Калининграде, а также в Гусеве, Советске и Черняховске.
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В Калининградской области приостановят плановую амбулаторную и стационарную медицинскую помощь из-за роста заболеваемости ковидом. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
"В нашем здравоохранении запланированы временные изменения. Планируется остановка плановой амбулаторной помощи, за исключением социально значимых заболеваний, таких как туберкулёз, онкозаболевания", — отметил он в беседе с журналистами.
Как уточнил Лысков, остановка плановой стационарной помощи запланирована в Калининграде, а также в Гусеве, Советске и Черняховске.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе серьёзно осложнилась ситуация с коронавирусом. В связи с этим Северная столица переходит в "мобилизационный режим".
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