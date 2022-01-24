НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Калининградской области временно перестанут оказывать плановую медпомощь из-за ковида

Как уточнили в региональном правительстве, остановка плановой стационарной помощи запланирована в Калининграде, а также в Гусеве, Советске и Черняховске.

24 января, 19:58

© Pixabay

В Калининградской области приостановят плановую амбулаторную и стационарную медицинскую помощь из-за роста заболеваемости ковидом. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

"В нашем здравоохранении запланированы временные изменения. Планируется остановка плановой амбулаторной помощи, за исключением социально значимых заболеваний, таких как туберкулёз, онкозаболевания", — отметил он в беседе с журналистами.

В Якутии из-за ковида объявлена добровольная мобилизация неработающих медиков

В Якутии из-за ковида объявлена добровольная мобилизация неработающих медиков

Как уточнил Лысков, остановка плановой стационарной помощи запланирована в Калининграде, а также в Гусеве, Советске и Черняховске.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе серьёзно осложнилась ситуация с коронавирусом. В связи с этим Северная столица переходит в "мобилизационный режим".

В Петербурге ввели запрет на оказание плановой медпомощи и диспансеризации

В Петербурге ввели запрет на оказание плановой медпомощи и диспансеризации

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1