Офтальмолог Шилова предупредила о риске полностью потерять зрение из-за ковида

Ковид может стать причиной проблем со зрением, вплоть до его полной потери. Это происходит из-за того, что коронавирус поражает сосуды, а их много в органе глаз. Об этом рассказал в разговоре с Ura.ru врач-офтальмолог, главный врач Клиники доктора Шиловой, эксперт Комитета по охране здоровья Госдумы, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

По её словам, если повредится центральный магистральный ствол глаза, то у человека пропадает светоощущение, если же затронута болезнью будет только "веточка", то зрение пропадёт частично.

"Проблема эта возникает внезапно не только на фоне острого периода заболевания, но и после как постковидный синдром, и лечить её необходимо оперативно, в течение нескольких часов, так же как лечат инсульты или инфаркты", — подчеркнула врач.

Специалисты подберут сначала консервативное лечение для устранения кровоизлияния, а затем может понадобиться и лазерное вмешательство.