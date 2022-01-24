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Иммунолог Крючков опроверг миф о "безобидности" "омикрона" на примере фактора отсроченной смерти

По словам эксперта, никто не может сказать, сколько пациентов, переболевших новым штаммом, умрёт по естественным причинам в ближайшие месяцы.

24 января, 16:57

Госпиталь для пациентов с коронавирусом в автомобильном торговом центре на Каширском шоссе. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Доктор медицинских наук, иммунолог Николай Крючков назвал неадекватными сравнения омикрон-штамма коронавируса с обычной простудой. Своим мнением он поделился в беседе с "Газетой.ru". По словам эксперта, даже если летальность в новую волну снизится в пять раз, а риск госпитализаций упадёт двукратно, эти показатели всё равно останутся выше, чем во время сезонного гриппа.

"Вторая часть проблемы заключается в том, что эта инфекция несопоставимо более заразна, чем любые сезонные ОРВИ. У гриппа заразность — 1,6, а здесь минимум 11", — рассуждает Крючков.

Кроме того, эксперт призывает не недооценивать патогенность "омикрона": постковидный синдром затронет около 60% граждан, которые перенесли заболевание средне и тяжело. Никто не отменял и фактор отсроченной смерти.

"Никто не считает, сколько людей умерли спустя время после того, как переболели ковидом", заключил врач.

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Напомним, что в России за прошедшие сутки зафиксировано 5970 случаев госпитализации из-за коронавируса. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием. Уточняется, что число людей, попавших в больницу с ковидом, снижается в 49 регионах страны.

Ранее учёные Стэнфордского университета сообщили, что боль в ушах является признаком заражения "омикроном". А специалист по инфекционным заболеваниям Кэтрин Полинг назвала способ определить омикрон-штамм коронавируса без теста.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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