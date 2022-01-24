Коронавирус изменил график работы Госдумы. Лайф узнал, сколько депутатов на больничном
Чтобы не допустить распространения инфекции, Дума будет заседать два раза в неделю — по вторникам и средам, а региональных недель станет больше.
Депутаты Госдумы РФ. Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Больше 20 депутатов Государственной думы и ста аппаратных сотрудников сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщают источники Лайфа. По нашим данным, из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в Думе решили скорректировать график работы депутатов с переходом на режим "два через два": две недели депутаты будут уделять пленарным заседаниям, а затем две недели работы в округах.
К слову, об изменениях графика работы парламентариев на ближайшие два месяца Госдума сообщила и на своём официальном сайте, а вот о количестве заболевших сотрудников в тексте умалчивается.
"Будет по два заседания в неделю — по вторникам и средам. Две недели ГД проводит пленарные заседания, потом две недели работы в округах — по крайней мере на январь, февраль и, наверно, март. А там посмотрим, как будет складываться эпидемиологическая обстановка", — приводит слова первого заместителя председателя ГД Александра Жукова сайт нижней палаты.
В пресс-службе Госдумы в беседе с Лайфом отказались озвучить количество заболевших депутатов, сославшись на право неразглашения медицинской информации.
Напомним, что в конце прошлой недели на фоне стремительного распространения нового штамма коронавируса "омикрон" премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение о переходе Правительства РФ на дистанционный формат работы. А ранее Лайф сообщал, что в связи с распространением ковида власти Москвы обязали работодателей перевести 30% сотрудников на удалёнку. Аналогичные меры были приняты и в Подмосковье.
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