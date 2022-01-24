Делегация России поддержала кандидатуру Тини Кокса на пост председателя ПАСЕ

Российская делегация поддержала кандидатуру Тини Кокса на пост председателя ПАСЕ. Об этом заявил глава думского Комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

За кандидатуру Кокса на пост председателя ПАСЕ на заседании зимней сессии проголосовали 164 человека. При этом его конкурент — глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Мария Мезенцева, набрала вдвое меньше голосов — лишь 80.

"Он опытнейший политик с объективными взглядами на работу в ассамблее. Кокс много лет является лидером политгруппы "Объединённые левые". Российскую делегацию с ним связывали конструктивные отношения", — сказал Слуцкий журналистам.

Он отметил, что Кокс не раз посещал Россию с визитами по линии ПАСЕ, в том числе в составе наблюдательных миссий на выборах различного уровня, так что знаком с российскими реалиями. Слуцкий также поздравил нового председателя и добавил, что РФ поддержала его кандидатуру.