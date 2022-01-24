Экономист Ракша: Приостановка ЦБ покупки иностранной валюты уже дала результаты

Экономист Денис Ракша положительно оценил в разговоре с Лайфом действия Центрального банка России по приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке. О возобновлении закупок, по его словам, говорить рано.

По словам собеседника Лайфа, предпринятая мера уже помогла, поскольку рубль после этого укрепился. Согласно прогнозу экономиста, если никаких дополнительных факторов не будет, то курс российской валюты продолжит расти завтра и послезавтра.

"Дальше ЦБ будет смотреть по ситуации, всё будет зависеть от двух основных факторов: от роста или, наоборот, ослабления геополитической напряжённости, которая, собственно, и давит на рубль, и от ситуации в международных финансах. Имеется в виду, что помимо геополитики на рубль влияет ситуация с долларом сейчас", — пояснил эксперт.