Беглов объявил "мобилизационный режим" в Петербурге из-за ковида

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе серьёзно осложнилась ситуация с коронавирусом. В связи с этим Северная столица переходит в "мобилизационный режим".

"На прошлой неделе наш город обновил антирекорд по заболеваемости — более девяти тысяч инфицированных за сутки. Пятая волна коронавируса оказалась самой масштабной. Санкт-Петербург переходит в мобилизационный режим. Это потребует от каждого из нас терпения, понимания, готовности работать в сложных условиях и особых усилий для сохранения здоровья — своего и своих близких", — сказал Беглов в эфире "Радио России".

По словам губернатора Петербурга, власти готовятся ввести более строгие санитарные ограничения из-за осложнения ситуации. Градоначальник пообещал, что власти будут до последнего сохранять плановую помощь в стационарах. Он также считает, что подъём может длиться четыре–пять недель.