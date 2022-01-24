Беглов объявил "мобилизационный режим" в Петербурге из-за ковида
Он назвал пятую волну самой масштабной и призвал горожан набраться терпения, понимания, готовности работать в сложных условиях и особых усилий для сохранения здоровья.
Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе серьёзно осложнилась ситуация с коронавирусом. В связи с этим Северная столица переходит в "мобилизационный режим".
"На прошлой неделе наш город обновил антирекорд по заболеваемости — более девяти тысяч инфицированных за сутки. Пятая волна коронавируса оказалась самой масштабной. Санкт-Петербург переходит в мобилизационный режим. Это потребует от каждого из нас терпения, понимания, готовности работать в сложных условиях и особых усилий для сохранения здоровья — своего и своих близких", — сказал Беглов в эфире "Радио России".
По словам губернатора Петербурга, власти готовятся ввести более строгие санитарные ограничения из-за осложнения ситуации. Градоначальник пообещал, что власти будут до последнего сохранять плановую помощь в стационарах. Он также считает, что подъём может длиться четыре–пять недель.
Напомним, нынешний подъём заболеваемости связан с новым вариантом ковида "омикрон". Первые случаи заражения этим штаммом выявили в России 14 декабря. В Институте показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME) пришли к выводу, что пик заболеваемости "омикроном" в России придётся на 22 января.
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