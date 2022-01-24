В Тульской области ужесточат ковидные ограничения из-за скачка заболеваемости
В регионе запретили проведение банкетов и прочих развлекательных мероприятий, а также приостановили работу фуд-кортов и детских игровых комнат в торговых центрах.
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В Тульской области решили ужесточить коронавирусные ограничения из-за резкого скачка заболеваемости в регионе. Губернатор Алексей Дюмин в ходе оперативного совещания в правительстве поручил подготовить поправки в соответствующий указ, сообщает "Тульская служба новостей".
Как уточняется, обязательными станут меры, которые ранее были рекомендательными. В частности, власти запретили проведение банкетов и прочих развлекательных мероприятий в общепите. Также приостанавливается работа фуд-кортов и детских игровых комнат в торговых центрах.
"Предлагается термометрию на входах в кафе, рестораны, торговые центры и другие досуговые учреждения сделать обязательной. Сократить заполняемость залов на спортивные и культурные мероприятия до 50% от общей вместимости. При этом требование QR-кодов при входе в данные учреждения также сохранится", — отметила начальник Правового комитета Тульской области Наталья Архипова.
Ранее Лайф писал, что антиковидные ограничения с 24 января снова ужесточаются в Крыму. Там вводится обязательная самоизоляция для граждан в возрасте от 60 лет, приостанавливается диспансеризация, половина бюджетников переводится на удалёнку.
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