В Тульской области ужесточат ковидные ограничения из-за скачка заболеваемости

В Тульской области решили ужесточить коронавирусные ограничения из-за резкого скачка заболеваемости в регионе. Губернатор Алексей Дюмин в ходе оперативного совещания в правительстве поручил подготовить поправки в соответствующий указ, сообщает "Тульская служба новостей".

Как уточняется, обязательными станут меры, которые ранее были рекомендательными. В частности, власти запретили проведение банкетов и прочих развлекательных мероприятий в общепите. Также приостанавливается работа фуд-кортов и детских игровых комнат в торговых центрах.

"Предлагается термометрию на входах в кафе, рестораны, торговые центры и другие досуговые учреждения сделать обязательной. Сократить заполняемость залов на спортивные и культурные мероприятия до 50% от общей вместимости. При этом требование QR-кодов при входе в данные учреждения также сохранится", — отметила начальник Правового комитета Тульской области Наталья Архипова.