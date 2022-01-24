Названы алкогольные напитки, которые защищают от коронавируса

Специалисты изучили данные 473 957 человек, среди которых более 16 тысяч имели положительный результат теста на ковид. Участников разделили на несколько групп в зависимости от того, употребляют ли они алкоголь. Оказалось, что люди, которые пьют более пяти бокалов красного вина в неделю, на 17% лучше защищены от ковида, чем другие респонденты. Употребление от одного до четырёх бокалов в неделю белого или игристого вина снижает риск заражения вирусом на восемь процентов.