Названы алкогольные напитки, которые защищают от коронавируса
Результаты исследования показали, что в данном случае важно количество выпитого — чрезмерное употребление спиртного сводит положительный эффект к нулю.
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Шампанское, красное или белое вино может снизить риск заражения коронавирусом. А при употреблении пива и сидра, наоборот, шансы подхватить инфекцию увеличиваются. К такому выводу пришли китайские учёные, их исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Nutrition.
Специалисты изучили данные 473 957 человек, среди которых более 16 тысяч имели положительный результат теста на ковид. Участников разделили на несколько групп в зависимости от того, употребляют ли они алкоголь. Оказалось, что люди, которые пьют более пяти бокалов красного вина в неделю, на 17% лучше защищены от ковида, чем другие респонденты. Употребление от одного до четырёх бокалов в неделю белого или игристого вина снижает риск заражения вирусом на восемь процентов.
Однако, по словам учёных, чрезмерное употребление алкоголя сводит положительный эффект почти к нулю. Если человек предпочитает пиво или сидр, то, согласно результатам исследования, у него на 28% больше шансов заразиться ковидом, причём в данном случае объём выпитого роли не играет.
Ранее доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников предложил капать на санитарную маску немного водки и дышать. Вдыхание паров алкоголя якобы способствует элиминации вируса из дыхательной системы. Геннадий Онищенко назвал этот совет глупой и неудачной шуткой. Позже в беседе с Лайфом вирусолог Анатолий Альтштейн оценил эффективность ингаляций водкой против "омикрона". По его словам, спирт способен разрушать вирусы, но только при очень большой концентрации.
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