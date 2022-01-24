Блогерша Лера Изумруд завела живого медведя в квартире ради роликов в TikTok

Блогерша Лера Изумруд привела в свою квартиру медведя © TikTok / lera_izumrud

Блогерша Валерия Татаринцева, известная под псевдонимом Лера Изумруд, привела в свою квартиру в Мытищах живого медведя. Игры с хищником 21-летняя девушка показала в соцсетях и пояснила, что косолапого заказала для своего годовалого сына. Соседи "игры" не оценили, а прокуратура начала проверку после публикации.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об ответственном обращении с животными, а также исполнению законодательства о несовершеннолетних", — отметили в ведомстве.

Блогерша Лера Изумруд привела в свою квартиру медведя и плачет, что видео набрало мало просмотров © TikTok / lera_izumrud



Сама девушка ничего предосудительного в своих действиях не видит. Она сокрушается, что ролик с медведем набрал слишком мало просмотров, а ещё негодует, что видео блокируется соцсетью. К слову, аудитория блогерши в "ТикТок" составляет 7,5 миллиона человек, в "Инстаграме" — миллион подписчиков.