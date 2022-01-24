Медработница рассказала, почему избитые алтайские дети напомнили ей зомби: твердят "папа хороший"
Малышей из этой семьи в больнице видят не первый раз. Год назад они поступили, как говорят медики, "абсолютно синие" от побоев.
Избитый на Алтае двухлетний мальчик. Фото © SHOT
Рассказ работницы алтайской больницы об избитых в селе Селезнёво детях. Видео © SHOT
Работница алтайской больницы, где сейчас находятся найденный на морозе шестилетний мальчик и его братья, рассказала, что год назад детей тоже привозили в учреждение избитыми — от побоев они были буквально синие, однако малыши всегда твердят одно и то же: "Папа хороший". Подробности шокирующей истории выяснил SHOT.
"Этих детей я видела не первый раз в больнице. Ровно год назад эта ситуация повторилась: дети приехали абсолютно синие, средний был даже с синими ушами. Там вообще всё очень печально. Суд вроде как сказал "дадим шанс", но дети периодически избивались... Они как зомбированные, их привезли в больницу — что в прошлый раз, что в этот — дети повторяют одно и то же: "Папа хороший, он нас любит", — говорит медработник.
По словам жителей села Селезнёво, первым издеваться над детьми начал сожитель матери: якобы женщина смирилась с этим, чтобы не портить отношения, а теперь и сама избивает собственных сыновей.
Напомним, жители села Селезнёво в Алтайском крае сняли шокирующее видео — на кадрах шестилетний мальчик стоит на 20-градусном морозе абсолютно голый. Выяснилось, что на улицу его выгнали родители "в воспитательных целях": пьяный отчим пошёл на такие меры, так как ребёнок случайно испачкал стол и не вытер его. Оказалось, что в семье трое детей, всех мать и отчим регулярно жестоко наказывают. Сейчас дети переданы сотрудникам органов опеки, а родители задержаны, вопрос о лишении их родительских прав сейчас рассматривает местный суд.
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