Медработница рассказала, почему избитые алтайские дети напомнили ей зомби: твердят "папа хороший"

Рассказ работницы алтайской больницы об избитых в селе Селезнёво детях. Видео © SHOT

Работница алтайской больницы, где сейчас находятся найденный на морозе шестилетний мальчик и его братья, рассказала, что год назад детей тоже привозили в учреждение избитыми — от побоев они были буквально синие, однако малыши всегда твердят одно и то же: "Папа хороший". Подробности шокирующей истории выяснил SHOT.

"Этих детей я видела не первый раз в больнице. Ровно год назад эта ситуация повторилась: дети приехали абсолютно синие, средний был даже с синими ушами. Там вообще всё очень печально. Суд вроде как сказал "дадим шанс", но дети периодически избивались... Они как зомбированные, их привезли в больницу — что в прошлый раз, что в этот — дети повторяют одно и то же: "Папа хороший, он нас любит", — говорит медработник.

По словам жителей села Селезнёво, первым издеваться над детьми начал сожитель матери: якобы женщина смирилась с этим, чтобы не портить отношения, а теперь и сама избивает собственных сыновей.