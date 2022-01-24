Домработница Градского рассказала, что старшие дети ревновали его к молодой жене

Домработница народного артиста России Александра Градского, скоропостижно скончавшегося от инсульта в конце прошлого года, рассказала об отношениях в семье. По её словам, старшие дети певца ревновали его к молодой жене Марине Коташенко.

"Марина — молчаливый человек. Ей хотелось, чтобы все жили в мире и согласии. Старшие дети не очень с Мариной дружили. Даня — ровесник Марины. Была ревность детей к молодой жене", — призналась женщина в эфире программы "Звёзды сошлись".