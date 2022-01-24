Домработница Градского рассказала, что старшие дети ревновали его к молодой жене
При этом женщина уверена, что родственники умершего музыканта не пошли бы на инсценировку ограбления Марины ради "перераспределения" наследства.
Народный артист России Александр Градский © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Домработница народного артиста России Александра Градского, скоропостижно скончавшегося от инсульта в конце прошлого года, рассказала об отношениях в семье. По её словам, старшие дети певца ревновали его к молодой жене Марине Коташенко.
"Марина — молчаливый человек. Ей хотелось, чтобы все жили в мире и согласии. Старшие дети не очень с Мариной дружили. Даня — ровесник Марины. Была ревность детей к молодой жене", — призналась женщина в эфире программы "Звёзды сошлись".
По словам домработницы, сам артист никогда не обсуждал вопрос наследства с родственниками. Она отметила, что Градский желал, чтобы после его смерти в семье сохранялся мир. При этом сама женщина сомневается, что наследники певца разыграли постановку с ограблением, чтобы заполучить и "перераспределить" его деньги.
Напомним, ранее Лайф писал, что в Подмосковье ограбили вдову Градского Марину Коташенко на сто миллионов рублей. Когда женщина остановилась на трассе, трое злоумышленников сели к ней в автомобиль, потребовали вернуться домой и отдать деньги. По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле прокуратуры. По одной из версий, ограбление могло быть инсценировано с целью "перераспределения" наследства Градского, на которое сегодня претендует пять человек, включая саму Коташенко. Вскоре одного из подозреваемых в ограбление задержали, но после допроса отпустили.
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