Нападающий сборной России и московского "Динамо" Фёдор Смолов в интервью клубной пресс-службе поделился мнением о причинах поражения национальной команды в матче с Хорватией и указал на психологические проблемы.

"К сожалению, тот фактор, что ничья нас устраивала, сыграл с нами злую шутку. Где-то это помешало правильно настроиться. Думаю, что мы проиграли Хорватии ещё до игры, потому что испугались", — заявил Смолов.