"Испугались": Смолов заявил, что сборная России проиграла Хорватии "ещё до игры"
Нападающий уверен, что злую шутку с нашей командой сыграл настрой и тот факт, что ничья её устраивала.
Фото © ФК "Динамо" Москва
Нападающий сборной России и московского "Динамо" Фёдор Смолов в интервью клубной пресс-службе поделился мнением о причинах поражения национальной команды в матче с Хорватией и указал на психологические проблемы.
"К сожалению, тот фактор, что ничья нас устраивала, сыграл с нами злую шутку. Где-то это помешало правильно настроиться. Думаю, что мы проиграли Хорватии ещё до игры, потому что испугались", — заявил Смолов.
Ранее Лайф сообщал, что сборная России проиграла Хорватии в матче отбора ЧМ-2022 и не смогла попасть на турнир напрямую. На этом фоне главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что может покинуть национальную команду в ближайшее время. Позднее он подтвердил, что не будет уходить из сборной. Соперником подопечных Карпина в стыковых матчах ЧМ-2022 станет команда Польши.
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