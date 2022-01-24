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"Испугались": Смолов заявил, что сборная России проиграла Хорватии "ещё до игры"

Нападающий уверен, что злую шутку с нашей командой сыграл настрой и тот факт, что ничья её устраивала.

24 января, 15:08

Фото © ФК "Динамо" Москва

Нападающий сборной России и московского "Динамо" Фёдор Смолов в интервью клубной пресс-службе поделился мнением о причинах поражения национальной команды в матче с Хорватией и указал на психологические проблемы.

"К сожалению, тот фактор, что ничья нас устраивала, сыграл с нами злую шутку. Где-то это помешало правильно настроиться. Думаю, что мы проиграли Хорватии ещё до игры, потому что испугались", — заявил Смолов.

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Ранее Лайф сообщал, что сборная России проиграла Хорватии в матче отбора ЧМ-2022 и не смогла попасть на турнир напрямую. На этом фоне главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что может покинуть национальную команду в ближайшее время. Позднее он подтвердил, что не будет уходить из сборной. Соперником подопечных Карпина в стыковых матчах ЧМ-2022 станет команда Польши.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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