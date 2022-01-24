Политолог Кортунов: Зеленского ждёт судьба Саакашвили в случае войны в Донбассе
При этом эксперт выразил надежду, что украинской власти хватит здравого смысла и инстинкта самосохранения, чтобы воздержаться от подобного рода планов.
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Генеральный директор Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов оценил призыв президента Украины Владимира Зеленского к внешней разведке перейти к наступательным действиям. По его мнению, это вряд ли намёк на начало большой войны, но, вполне возможно, на наступление на Донбасс. Однако в таком случае Зеленский рискует повторить судьбу экс-главы Грузии Михаила Саакашвили, отметил Кортунов.
Политолог выразил мнение, что в большой войне Украина не особо заинтересована, поскольку выиграть её не получится. Он считает, что западные союзники не станут биться за Незалежную, а соотношение её военных сил и России складывается не в пользу первой.
По словам Кортунова, самое неприятное, что может произойти, — какая-то военная операция на территории Донбасса, чтобы изменить соотношение силы и объявить о своей победе. При этом политолог выразил надежду, что украинской власти хватит здравого смысла и инстинкта самосохранения, чтобы воздержаться от подобных планов.
"Если такая операция будет начата, то вполне возможно, что президент Зеленский окажется в позиции своего коллеги, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который в 2008 году пытался провести молниеносную военную операцию в отношении Южной Осетии, и всем известно, чем это закончилось", — сказал Кортунов в беседе с телеканалом "360".
Ранее Зеленский призвал внешнюю разведку Украины перейти к наступательным действиям. Лидер Незалежной выразил уверенность, что пришла пора отстаивать национальные интересы. По его словам, у службы есть опыт и возможности для воплощения данной стратегии.
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